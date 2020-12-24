شباب الصحفيين المصريين تكشف تفاصيل وأسرار قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

الخميس 24 ديسمبر 2020

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين تفاصيل واسرار قرار البرلمان الأوروبي الذي يفتقد المصداقية والمنهجية بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة الجبهة علي ان وراء هذا التقرير منظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية من خلال جماعة الإخوان الإرهابية التي زرعت عناصرها داخل هذه المنظمات لتشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفيه: إن البرلمان الأوروبي اعتمد على التقارير المفبركة من منظمة هيومان رايتس ووتش والتي تتبنى وجهات نظر جماعة الإخوان الإرهابية وهي غطاء سياسي للإرهاب وممولية بحجة دعم حقوق الإنسان وقد زرع الإخوان فيها الهاربة سلمي نجلة القيادي الاخواني أشرف عبد الغفار أمين صندوق نقابة الأطباء السابق الهارب إلي تركيا والمتهم في قضية التنظيم الدولي للإخوان وهي المسئولة عن كتابة التقارير المفبركة ضد مصر.

وأضاف طوالة:أن المنظمة الثانية التي اعتمد عليها قرار البرلمان الأوروبي هي العفو الدولية وهي تسير على نفس نهج هيومان رايتس في الكذب لدعم جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن قام ابراهيم منير الهارب إلي بريطانيا ورأس افعي الإخوان بزرع الإخوانية ياسمين حسين رئيس قسم العقيده وحقوق الإنسان في المنظمة والمسئولةعن التقارير المضروبة.

وأشار رئيس الجبهة إلي ان سلمي وياسمين يتواصلان مع بعض الاعضاء في البرلمان الأوروبي بمساعدة الإخواني وائل مصباح زوج ياسمين حسين حيث يرسلوا تقارير مفبركة ومضروبة يتم اعدادها وتجهيزها في تركيا من خلال فريق عمل من الهاربين بقيادة المصري أيمن نور.

وأوضح طوالة: أن كل ما ورد من مزاعم وأكاذيب في تقرير البرلمان الأوروبي هو نفس الشعارات الرنانة الجوفاء التي صدعنا بها كذباً وزوار قيادات التنظيم الدولي للإخوان والمنابر الإعلامية المشبوهة الممولة من قطر وتركيا.

وأكد رئيس الجبهة علي ان المؤامرة على مصر مستمره من العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد الذين باعوا وطنهم وارتموا في احضان الشياطين والسفاحيين بحثا عن تحقيق مصالح شخصية ومكاسب مادية وزيادة حساباتهم في البنوك.

وطالبت الجبهة الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر عدم الإستماع إلى هذه الأكاذيب والشائعات المغرضة التي تهدف إلى نشر الفوضي في مصر.