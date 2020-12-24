شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا .. وفيات كورونا تتجاوز 300 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي عقده مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الاستراتيجية بالوزارة محمد محمود ولد اعل محمود بالوزارة مساء اليوم، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة اليوم الخميس، ليتجاوز إجمالي الوفيات ثلاثمائة منذ ظهور جائحة كورونا في البلاد في آذار / مارس الماضي.
وقالت الوزارة إنها خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة سجلت شفاء 226 من المصابين بالفيروس وبلغ إجمالي عدد المصابين 13118 فيما تعافى منهم 9490 مصاباً.
أما الحالات النشطة فقد وصلت اليوم إلى 3327 حالة، من ضمنها 3153 مصاباً من دون أعراض، و109 لديهم أعراض خفيفة، و65 حالة حرجة.
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