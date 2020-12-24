شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 2650 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
كما سُجلت 44 وفاة نزولا من 56 أمس، ليصبح عدد الوفيات بسبب الوباء في البلاد 7130 حالة.
وتم شفاء 2833 حالة إضافية، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 388 ألفا و728.
وكشف وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب اليوم أن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من لقاحين مضادين لفيروس كورونا، لتطعيم حوالي 25 مليونا من السكان.
وأضاف "كما تم الإعلان عن ذلك في بلاغ للديوان الملكي، سيتم تلقيحها بشكل تدريجي ومجاني".
وقال إن الاستعدادات "لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بلغت مراحل جد متقدمة" وتشمل تدريبات ميدانية وإجراءات تنظيمية وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية.
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