شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 2650 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس 2650 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من 2566 حالة أمس ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 425 ألفا و864 حالة.

كما سُجلت 44 وفاة نزولا من 56 أمس، ليصبح عدد الوفيات بسبب الوباء في البلاد 7130 حالة.

وتم شفاء 2833 حالة إضافية، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 388 ألفا و728.

وكشف وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب اليوم أن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من لقاحين مضادين لفيروس كورونا، لتطعيم حوالي 25 مليونا من السكان.

وأضاف "كما تم الإعلان عن ذلك في بلاغ للديوان الملكي، سيتم تلقيحها بشكل تدريجي ومجاني".

وقال إن الاستعدادات "لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بلغت مراحل جد متقدمة" وتشمل تدريبات ميدانية وإجراءات تنظيمية وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية.