شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا .. 21634 إصابة جديدة بكوفيد و 292 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت فرنسا حتى الآن إصابات إجمالية بلغت مليونين و527509 إصابات بكوفيد-19، في حين بلغ عدد الوفيات في البلاد 62268 حالة.
وسجلت فرنسا حتى الآن سابع أعلى حصيلة وفيات في العالم بسبب كوفيد-19.
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