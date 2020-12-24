شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا .. 21634 إصابة جديدة بكوفيد و 292 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات لوزارة الصحة الفرنسية أن البلاد سجلت 21634 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و292 وفاة في المستشفيات جراء الإصابة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت فرنسا حتى الآن إصابات إجمالية بلغت مليونين و527509 إصابات بكوفيد-19، في حين بلغ عدد الوفيات في البلاد 62268 حالة.

وسجلت فرنسا حتى الآن سابع أعلى حصيلة وفيات في العالم بسبب كوفيد-19.