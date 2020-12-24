شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 221,408 إصابة بكورونا و إسبانيا 12662 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 221,408 إصابات مؤكدة و 3,362 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 18,391,571 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 325,096 حالة وفاة. كما سجلت إسبانيا 126 حالة وفاة و 12662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2854951 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 49824 حالةً منذ بداية الأزمة الصحية.

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