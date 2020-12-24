شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستضيف "وزاري الخارجية" التحضيري للقمة الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

تستضيف البحرين، يوم الأحد المقبل، عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحضيراً للدورة الحادية والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها المملكة.

وأوضح وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في تصريح صحفي بثته وكالة أنباء البحرين، أن بلاده تتطلع إلى قمة تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقاً للأهداف المرجوة في المستقبل، مؤكداً أن البحرين ستتولى رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة بدءاً من يناير 2021م، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.