شكرا لقرائتكم خبر عن أول إصابة من 8 أشهر .. تايوان تشدد تدابير كورونا لطواقم الطيران والان نبدء بالتفاصيل
طالب مركز القيادة المركزية للأوبئة في تايوان من إدارة الطيران المدني وشركات الطيران دراسة كيفية تعزيز تدابير مكافحة كورونا هذا الأسبوع، بعد التأكد من إصابة طيار تابع لشركة إيفا ايروايز بالفيروس، وفقا لبيان صادر عن هيئة المراكز التايوانية للسيطرة على الأمراض.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الحكومة التايوانية تعتزم أيضا وضع قواعد واضحة للعقوبات فيما يتعلق بفيروس كورونا.
وكان وزير الصحة في تايوان تشين شيه شونج قد أعلن في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء تسجيل أول حالة عدوى محلية بفيروس كورونا منذ 12 أبريل الماضي.
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