محكمة باكستانية تأمر بالإفراج عن المتهمين بقتل صحفي أمريكي عام 2002

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أمرت محكمة باكستانية بالإفراج الفوري عن 4 رجال كانوا متهمين بتدبير عملية اختطاف وقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل عام 2002.

وكانت المحكمة ذاتها، وهي المحكمة العليا بالسند، قد خففت في أبريل الماضي حكم الإعدام للمتهم الرئيسي بريطاني المولد أحمد عمر سعيد شيخ، وحكمت بتبرئة ثلاثة آخرين لعدم وجود أدلة ضدهم.

ورغم الحكم، أبقت السلطات الباكستانية على الأربعة قيد الاحتجاز لديها خلال الشهور الثمانية الأخيرة، مرجعة ذلك إلى دواع تتعلق بالقانون والنظام.

وجاء في نص الحكم الذي صدر اليوم الخميس، "يجب إطلاق سراح مقدمي الالتماسات من السجن فور تسلم هذا الحكم، وذلك ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى أو جرى إصدار أي حكم يمنع الإفراج عنهم من قبل المحكمة العليا في باكستان".

وكانت الحكومة قد طعنت أمام المحكمة العليا في الحكم الصادر في أبريل نيسان، كما تقدم والدا بيرل بالتماس إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد سعيا لإلغاء القرار بتبرئة المشتبه بهم، ولا تزال الطعون أمام القضاء.

وكان بيرل (38 عاما) مراسلا لصحيفة "وول ستريت جورنال" عندما اختطف وهو يحقق في أنشطة متشددين في كراتشي عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

ولاقت قضيته اهتماما إعلاميا عالميا بعد نشر مقطع مصور لذبحه بعد أسابيع من خطفه.