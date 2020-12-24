الاتحاد الدولي للمستشفيات يكرم "الصحة" الإماراتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بجميع منشآتها على تكريم الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) في منافسة ضمن أفضل 100 مؤسسة صحية حول العالم من 28 دولة.



ويأتي التكريم تقديراً لتميز وزارة الصحة وجهودها في الاستجابة المبتكرة والسباقة كمنظومة عمل متكاملة واستراتيجية شاملة وعلى جميع المستويات كانت السبب في تفوق وتميز الوزارة في مواجهة "كوفيد-19"، في إنجاز جديد يضاف لسجل دولة الإمارات العربية المتحدة يسهم بتعزيز مكانتها التنافسية العالمية في مجال الرعاية الصحية.

ويرتكز هذا الإنجاز إلى تنوع ومرونة قطاعات الوزارة في الاستجابة للظروف الطارئة من خلال تبني وتنفيذ واعتماد طرق جديدة للعمل وهذا ما أسهم في تسريع التحول الإيجابي في تقديم الرعاية الصحية والسيطرة على تداعيات كورونا بالشكل الأمثل وذلك عقب انتهاء التقييم الشامل لخطط الاستجابة التي وضعتها الوزارة من قبل لجنة دولية مختصة تتكون من خبراء عالميين في القطاع الصحي.

وجرى الإعلان عن تكريم الوزارة في الموقع الرسمي خلال حفل افتراضي نظمه الاتحاد الدولي للمستشفيات للكشف عن نتائج برنامج "تلبية نداء الواجب لمواجهة كوفيد-19" الذي أطلقه الاتحاد مؤخراً لتكريم منظمات الرعاية الصحية ومقدمي خدمات الرعاية في جميع أنحاء العالم، التي تميزت في تقديم الواجب الإنساني من خلال وضع خطط مبتكرة واتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة كوفيد-19.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها حققت ريادة عالمية في التعامل مع فيروس كوفيد-19 بناء على الاستراتيجية الفاعلة والمتكاملة التي ابتكرتها وتطبيق الخطط الاستباقية والإجراءات الاحترازية والوقائية فقدمت نموذجاً متفرداً يعكس خبرة متراكمة في إدارة الأزمات والتخطيط المستقبلي لتعزيز ريادتها في تطوير أفضل الممارسات عالمياً وحماية مكتسبات الدولة على جميع الصعد.

وأشار إلى أنَّ جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنسجم مع خطط وتطلعات حكومة الإمارات لتكون أكثر تكيفاً مع التحديات المستقبلية والتأقلم السريع مع المتغيرات والجاهزية لدخول مرحلة إدارة وحوكمة مرحلة التعافي لعبور أزمة كوفيد-19 بنجاح.

ولفت إلى أن هذا التكريم العالمي يؤكد كفاءة المنظومة الصحية بالإمارات ونتائج استثمارها الطويل في البنية الرقمية الصحية واستقطاب الابتكارات الطبية لتحسين أساليب الرعاية الصحية والاعتماد على نموذج رعاية صحية استباقية ومواصلة تحسين الرحلة العلاجية للمرضى ودمج الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي بالرعاية الصحية والبناء على ما تم إنجازه وفق خطط مدروسة ومتكاملة.

وأعرب الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن فخره واعتزازه بفوز الوزارة بهذا التكريم المرموق الذي يعتبر إنجازاً متميزاً لدولة الإمارات في محفل عالمي فريد يجمع أهم منظمات الرعاية الصحية والمستشفيات الوطنية والدولية.

وقال إن التكريم يُعد دليلاً واضحاً على جدارة الاستحقاق والقدرة التنافسية للوزارة وترسيخاً للمكانة الفريدة التي تتبوأها الإمارات في مجال الرعاية الصحية من خلال اعتماد أجندة المستقبل المرتكزة على الابتكار والاستدامة في الاستراتيجيات والخطط التشغيلية.

وأثنى على تضحيات وعطاء أبطال خط الدفاع الأول الذين قدموا نماذج استثنائية ملهمة في الإخلاص والتفاني لحماية صحة وسلامة مجتمع الإمارات بالتضافر مع الأداء المتميز لفرق العمل لتحقيق نتائج إيجابية في السيطرة على المرض.

ولفت إلى إنشاء الوزارة منصة بيس كوفيد-19 PaCE Covid Hub وهي منصة ذكية ومتكاملة للاستجابة لحالات كوفيد- 19 تسهم في صناعة القرار وإدارة الأسرّة والحالات في المستشفيات وأقسام العزل والعناية الفائقة من خلال توفير بيانات حيّة وآنية للحالات الواردة من المستشفيات والإسعاف الوطني ومركز العمليات والرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي لاستقبال وإعادة تنظيم الحالات حسب تصنيفها وتوجيههم للمستشفيات وفق توفر الأسرّة والخدمة الصحية كانت إحدى مبادرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستباقية في البنية التحتية والصحة الرقمية لمواجهة الجائحة.