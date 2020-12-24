شباب الصحفيين بمصر تناشد المصريين: ارتدوا الكمامة.. ترجعوا بالسلامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجهت جبهة شباب الصحفيين المصريين رساله درجة حرارتها 43 إلى الشعب المصري العظيم بعد ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس اللعين"كورونا".. مناشدة الجبهة الجميع ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات وارتداء الكمامة حتى ترجع إلي أسرتك بالسلامة.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: ارتفاع الأعداد يوميا بسبب حالة اللامبالاة وتكبير الدماغ التي سيطرت على أغلبية المصريين واستهانتهم بالوباء الذي ضرب العالم كلة.

وأضاف طوالة: أن الدولة المصرية إتخذت إجراءات احترازية قوية لحماية المواطنين في إطار حرصها الدائم على صحتهم والحفاظ على حياتهم والكرة الآن في ملعب الشعب وعلية الاختيار مابين الحياة والموت.

وأشار رئيس الجبهة إلي أن اللقاح الذي وصل مصر كأول دولة أفريقية تحصل علية أمر جيد ويدعونا للتفائل ولكن بدون اتباع الإجراءات اللازمة لن يكون لة أي تأثير حسب تقارير الأطباء المتخصصين.