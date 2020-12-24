شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء البريطاني يؤكد التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، قائلا عبر تويتر "تم الاتفاق".



ونشر جونسون، الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات العام الماضي جرّاء تعهّده "إنجاز بريكست" صورة له وهو يحتفل. بدورها، أفادت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس بأن الاتفاق سيؤدي إلى "علاقة تجارية قوية" مع بروكسل وشركاء آخرين حول العالم.

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