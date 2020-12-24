شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسي: حركة «النهضة» غطاء سياسي للتطرف في تونس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت عبير موسي، رئيسة الحزب «الدستوري الحر» في تونس، أمس الخميس، إن حركة النهضة تمثل الغطاء السياسي للتطرف في تونس، وإن الحركة لا تؤمن بمبدأ نبذ العنف، بينما أوقف القضاء التونسي رجل الأعمال والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي مجدداً في ملف غسيل أموال وتهرب ضريبي وقرر إيداعه السجن.

وواصلت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، انتقادها لسياسة حركة «النهضة» ورئيسها راشد الغنوشي في البلاد، متهمة إياها بالسعي إلى تغيير ثقافة البلاد والدفع بها نحو التطرف والعنف. وأكدت موسي «أن الجمعيات المشبوهة في تونس تقودها جماعة الإخوان، والعديد من الأذرع الإعلامية تساهم في التعتيم على الشعب التونسي ولا بد من مواجهة هذه التيارات التي تغالط المواطن».

وعرضت رئيسة «الدستوري الحر» وثيقة مشروع الميثاق السياسي، مؤكدة أن هذه المبادرة السياسية منبثقة عن «ثورة التنوير» التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي. وقالت إن وثيقة مشروع الميثاق السياسي موجهة لمختلف الأطراف السياسية التي ستعرضها على جميع الأحزاب والمنظمات والجمعيات للموافقة عليها لاحقاً. وأوضحت موسي أن الأهداف الأساسية لهذه الوثيقة تتمثل في الحوار الذي يتم في إطار ثوابتها، كما قالت إنها تضم بالأساس نظام جمهورية ودولة مدنية واجتماعية وسيادة وطنية ودولة لا مكان فيها للإسلام السياسي. كما بيّنت أن الوثيقة تقترح تنقيح القانون الانتخابي ومرسوم الجمعيات والأحزاب لمنع الإسلام السياسي المشبوه وتعديل الدستور لإنهاء تفتت السلطة.

على صعيد آخر، أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي. وذكر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس محسن الدالي أنه تمّ، أمس الخميس، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي. وقالت مصادر إخبارية «إنه تم أمس استدعاء القروي لسماع أقواله حول شبهة تبييض الأموال المتعلقة ببعض شركاته، قبل أن يصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع في السجن».

وسبق إيقاف القروي تحفظياً على ذمة هذه القضية في 23 أغسطس 2019، قبل أن يتم الإفراج عنه يوم 9 أكتوبر من العام ذاته، وقد تزامن الإيقاف حينها مع موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، الأمر الذي استثمره رئيس «قلب تونس» بشكل كبير بداعي أن توقيفه كان لأغراض سياسية.

وكان القروي قد حصل على نسبة 27.29% من أصوات الناخبين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، خلف الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد الذي حصل على نسبة 72.71% من الأصوات.

وتعود قضية القروي إلى 2016 عندما قدمت منظمة «أنا يقظ» كشفاً حسابياً للمدعي العام يخص قناة «نسمة» التي تملكها مجموعة القروي والتي أسسها عام 2002، يبين أن عائداتها المالية في نمو وأن مداخيلها أقل بكثير من تقديرات الشركات المتخصصة في قياس نسب المشاهدة، بالنسبة إلى مداخيل الإعلانات.

(وكالات)