شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر: لا معنى للحرية والجيش التركي يحتل أراضينا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس الخميس، أنه «لا معنى للحرية والاستقلال بينما الجيش التركي يحتل أراضينا»، فيما حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الليبيين على توحيد الجهود للوصول إلى الانتخابات الوطنية وإنهاء التدخلات الأجنبية، بينما أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن علاقة بلاده مع قيادة الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر، مستمرة.

وقال حفتر، خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الليبي ال 69: «إنه لا خيار أمام العدو التركي إلا أن يغادر أراضي ليبيا طوعاً أو بقوة السلاح»، وأضاف موجهاً كلمته للأتراك: «انتهى عهد أوهامكم الاستعمارية وعليكم اختيار الرحيل أو الحرب». وقال: «إنه لا قيمة للاستقلال مادام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادنا وعليه الرحيل والجلاء سلماً أو حرباً ما دامت تركيا ترفض إحلال السلام». وحلت، أمس الخميس، الذكرى ال 69 لاستقلال ليبيا وتحريرها من الاستعمار الذي بقي جاثماً على صدورهم لأكثر من قرن، بعد أن كافح الليبيون لنيل استقلالهم سنوات عدة بعد أن سلمت تركيا بلادهم للاستعمار الإيطالي مقابل جزيرة في بحر إيجه.

من جهة أخرى، أكدت البعثة الأممية في بيان، أمس الخميس، التزامها التام بمساعدة الليبيين في بناء دولتهم واستعادة سيادة البلاد وإنهاء التدخلات الخارجية.

وكان طرفا النزاع في البلاد اتفقا بعد جولات عدة من المحادثات على تاريخ للانتخابات التشريعية في البلاد في ديسمبر 2021، وتشكيل حكومة وحدة، إلا أن الخلافات حول العديد من التفاصيل حالت دون استكمال التوافق على مسائل أخرى عالقة.

في غضون ذلك، أشاد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بالحوار المباشر والمستمر بين روما وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

وأضاف كونتي، في تصريح حول إطلاق سراح الصيادين الذين كانوا محتجزين في بنغازي: «استقبلت حفتر بعد الهجوم العسكري في يناير الماضي، واستقبلته مرات عدة في الماضي في مقر الحكومة بروما في قصر كيجي». وتابع: «لطالما كانت لدينا قناة للحوار، وعندما ظهرت إمكانية توقيع مرسوم الإفراج عن الصيادين عبر زيارة ليبيا، ركبت الطائرة إلى هناك دون تفكير».

وأعاد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، التأكيد على أن عملية الإفراج عن الصيادين في بنغازي تمت مقابل إعادة العلاقات مع الجيش الليبي. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن دي مايو قوله، في مقابلة مع صحيفة «ال فاتو كواتيداينو» الأربعاء: «لطالما تحدثنا مع حفتر، وفي العام الماضي رأيناه تسع مرات.. لكن علاقتنا انقطعت لمدة ثلاثة أشهر بعد احتجاز قواته للصيادين الصقليين بتهمة اختراق المياه الإقليمية الليبية مطلع سبتمبر الماضي».

إلى ذلك، هنأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبيين في ذكرى الاستقلال، قائلة إن هذا الحدث التاريخي، يسجل بدايات التجربة الديمقراطية لدولة ليبيا الحديثة، دولة القانون والدستور، وما تحقق خلالها من زخم انتخابي تجسد في أربعة انتخابات تشريعية في تلك الفترة كانت من التجارب الرائدة على المستوى الإقليمي.

وأشارت المفوضية إلى أن المناضلين الليبيين أحبطوا محاولات التقسيم، مدافعين عن قضيتهم، وحقهم في الاستقلال كدولة موحدة، وتجلت المساعي الحميدة في إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (289) بإعلان استقلال ليبيا.

وأضافت أن هذا اليوم الذي جاء تتويجاً لكفاح الآباء والأجداد ضد حكم المستعمر الأجنبي البغيض، حين أعلن في عام 1951 استقلال ليبيا تحت اسم المملكة الليبية المتحدة لتصبح دولة مستقلة ذات سيادة تتمتع بالحكم الديمقراطي تحت مظلة الدستور. (وكالات)