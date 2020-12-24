شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تضبط 46 صاروخاً لاستهداف مقار حكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”- وكالات:

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أمس الخميس،​ أن «​قوات الأمن​ ألقت القبض على 13 إرهابياً وضبطت 46 صاروخاً معدة لاستهداف مقرات حكومية، وذلك خلال عملية في محافظة ​الأنبار​ غربي، فيما حمّلت القيادة المركزية الأمريكية إيران مسؤولية مقتل أي أمريكي بعد الهجوم الأخير على السفارة في المنطقة الخضراء.

وأعلنت مديرية استخبارات محافظة الأنبار أن «مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار، تمكنت من ضبط 46 صاروخاً معدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية». وأضافت أن «مفارز الاستخبارات ألقت القبض على 13 مطلوباً وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات «داعش» الإرهابية بمناطق متفرقة من أقضية القائم والرمادي والفلوجة».

وأشارت المديرية إلى أن «الإرهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية الذين عملوا فيها بما يسمى ولايات البركة، والفرات، والأنبار، والفلوجة، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب».

المنطقة الخضراء

ويأتي بينما قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن «الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد يوم الأحد الماضي، قامت به بالتأكيد جماعات مدعومة من إيران». وأكدت القيادة «عدم وقوع أي ضحايا أو إصابات بين أمريكيين في الهجوم الذي تسبب بأضرار للمباني»، مشيرة إلى أنه «كان من الواضح أنه لم يهدف إلى تجنب وقوع إصابات». ترامب يحذر

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الأربعاء إنه «سيحمّل إيران المسؤولية» في حال حدوث هجوم يستهدف أمريكيين في العراق، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني. وكتب الرئيس الذي تنتهي ولايته في 20 يناير/كانون الثاني» ضُربت سفارتنا في بغداد بصواريخ عدّة الأحد»، في هجوم خلّف أضراراً مادية فقط. وأضاف«احزروا من أين جاءت: من إيران». وتابع «الآن نسمع حديثاً عن هجمات أخرى ضد أمريكيين في العراق»، موجّهاً «نصيحة ودّيّة لإيران: إذا قُتل أمريكي واحد فسأحمّل إيران المسؤولية». وقال محذراً «فكّروا في الأمر جيداً».

من جهة أخرى، ناقش صالح مع وزير الدفاع العراقي التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية من أجل فرض النظام، وملاحقة الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون، ووقف نشاطاتها وتسليم أفرادها للعدالة، ومنع تكرار الأفعال التي من شأنها زعزعة الأمن العام. كما شدد اللقاء على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية أمن وممتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية، وتأمين سلامة البعثات الدبلوماسية وأفرادها من الاعتداءات التي تمثل تحدياً لسلطة الدولة واستهدافاً لسيادة البلد واستقراره.

خطة أمنية

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، أمس الخميس، العمل على خطة أمنية عسكرية لمنع استهداف المنطقة الخضراء. وقال في تصريحات صحفية، أمس، «نعمل مع البعثات الدبلوماسية لحمايتها في بغداد»، كاشفاً عن اعتقال أحد مطلقي الصواريخ تجاه السفارة الأمريكية. وأكد إفشال عدة مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء، وقال إن هناك تنسيقاً عالياً مع قوات التحالف و«الناتو» لملاحقة الإرهابيين. وقال «لن نسمح للسلاح المنفلت أن يستخدم في الانتخابات المقبلة».