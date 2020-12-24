شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تطعيم شاملة في الكويت والبحرين وسلطنة عمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”، وكالات

بدأت الكويت، أمس الخميس، حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا الجديد، مع وصول أول شحنة من لقاح فايزر/بايونتيك، بينما تكثّف الدول الأخرى المجاورة في منطقة الخليج وبينها البحرين عمليات التلقيح، وتستعد سلطنة عمان لبدء حملة تطعيم مواطني ورعايا السلطنة. وتلقّى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أول جرعة من اللقاح، قائلاً في تصريح نقلته وكالة الأنباء الحكومية إن اللقاح «آمن ومعتمد من الجهات الدولية».

ونفى وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح وجود أي سلالات جديدة لفيروس كورونا في الكويت. وقال إن الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن سلالات جديدة لم تصلنا من الجهات الرسمية بشكل واضح حول ماهية الفيروس أو الجين الخاص به حتى يتم التعامل معه، لافتاً إلى أنهم بانتظار المنظمات الدولية لإخطارهم بما هو موجود في بريطانيا وجنوب إفريقيا والدنمارك وأستراليا.

وكانت أولى جرعات اللقاح وصلت الكويت فجر الأربعاء، وقالت وزارة الصحة، إن الشحنة تضم 150 ألف جرعة مخصصة ل75 ألف شخص من الصفوف الأولى في مواجهة الفيروس، بالإضافة إلى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. وسجّلت الكويت حتى الآن أكثر من 148 ألف إصابة بالفيروس و924 حالة وفاة.

وفي البحرين، يستمر توافد المواطنين والمقيمين على 27 مركزاً على الأقل في أنحاء المملكة لتلقي اللقاح المجاني. وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوه نحو 40 ألف شخص منذ أن بدأت الحملة في وقت سابق هذا الأسبوع. وسجّلت البحرين حوالى 90 ألف إصابة، من بينها نحو 350 حالة وفاة، وأجازت استخدام لقاحي سينوفارم الصيني وفايزر/بايونتيك.

ووصلت شحنات من اللقاحات المضادة إلى سلطنة عمان أمس الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية عن وصول أول دفعة من لقاح /فايزر بايونتيك المضاد لفيروس كورونا «كوفيد 19» عبر مطار مسقط الدولي، تتضمن 15 ألفاً و600 جرعة، ما يفتح الطريق أمام بدء حملة التطعيم في السلطنة، فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى بحلول شهر يناير المقبل. ولقاح بايونتيك، الذي تم تطويره مع شركة الأدوية الأمريكية «فايزر»، مصرح باستخدامه في أكثر من 45 دولة.

وأعلن مسؤول أردني أنه يتوقع أن تصل اللقاحات ضد فيروس كورونا نهاية الشهر المقبل إلى المملكة، حيث أطلقت وزارة الصحة، أمس الخميس، موقعاً إلكترونياً لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح، شرط أن يكونوا من العاملين في الكوادر الصحية أو يعانون أمراضاً مزمنة، أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاماً.

وقال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة وائل الهياجنة إنه يتوقع «وصول اللقاحات للمملكة نهاية شهر يناير المقبل أو بداية شهر فبراير الذي يليه».

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن منحت منتصف الشهر الحالي ترخيصاً طارئاً لاستعمال لقاح فايزر/ بايونتيك لمكافحة انتشار وباء «كوفيد-19».