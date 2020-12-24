شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة المتفشية في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)
قالت ولاية بادن فيرتمبرج الألمانية، الخميس، إنها رصدت أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تنتشر سريعاً في بريطانيا.
وجاء الشخص المصاب من مطار هيثرو في لندن إلى فرانكفورت يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لزيارة أقاربه وثبتت إصابته بالفيروس فور وصوله.
وقالت وزارة الصحة في ولاية بادن- فيرتمبرج: «هذه أول حالة معروفة في ألمانيا». وأضافت أن ثلاثة من المخالطين للحالة المصابة وضعوا في الحجر الصحي. ودفعت السلالة الجديدة سريعة الانتشار العديد من الدول إلى وقف حركة السفر مع بريطانيا. وأكدت سنغافورة الخميس أيضاً اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة.
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