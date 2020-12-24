شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله المري يكرم شركاء شرطة دبي بـ«ميدالية السعادة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

منح الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، «ميدالية السعادة» لعدد من شركاء شرطة دبي، تكريماً وتقديراً لتعاونهم في مختلف الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في دبي، ودورهم في دعم جهود شرطة دبي في تعزيز العمل التكاملي المتناغم مع مختلف الجهات، بهدف تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع.

شمل التكريم كلاً من: أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، والمهندسة ميثاء محمد بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وسعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، والمهندس حسين محمد البنا، مدير إدارة تنفيذي لإدارة المرور في هيئة الطرق والمواصلات، والمهندس عادل المرزوقي، مدير إدارة حرم الطريق في هيئة الطرق والمواصلات.

حضر التكريم العميد أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، والعميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور.

وأكد المري أن هذا التكريم ما هو إلا تعبير عن شكر القيادة العامة لشرطة دبي لجهود الشركاء وتعاونهم الدائم والمثمر والمستمر مع مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، في مختلف المبادرات والفعاليات والأنشطة المتنوعة.

وعبر الشركاء المكرمون عن شكرهم للفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على هذا التكريم، وللقيادة العامة لشرطة دبي على ما تقوم به من جهود في المجال الأمني والمجتمعي، ودورها المهم والكبير والأساسي في الأنشطة والفعالية المختلفة التي تنفذ على مستوى إمارة دبي.