شرطة عجمان تعيد مُسناً إلى عائلته

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365” أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان رجلاً مسناً من الجنسية العربية، ضلَّ طريقه في منطقة النعيمية، وسلمته

إلى عائلته سالماً. قال المقدم محمد عبدالله بوشهاب، رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، عثر أفراد دورية للشرطة، على رجل عربي مُسن، خرج من منزله، وضلَّ طريق العودة في منطقة النعيمية، فقاموا باستضافته داخل المركز، وتقديم الرعاية له، والتأمين عليه، والتأكد من سلامته، لحين العثور على منزله.

وأضاف أنه وبعد البحث والتحري في المنطقة، تم التعرف إلى أفراد عائلته وتحديد مكان سكنهم، فقام أفراد الشرطة باصطحابه بدورية شرطة ومرافقته لإعادته لعائلته، الذين عبروا عن جزيل شكرهم وامتنانهم لمنتسبي شرطة عجمان لتحملهم المسؤولية تجاه كبيرهم، وإعادته إلى بيته سالماً.

ودعا رئيس المركز الجمهور والأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر تجاه كبار السن، وعدم تركهم من دون متابعة بمفردهم لضمان سلامتهم وتجنب تعرض حياتهم للخطر.

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