شكرا لقرائتكم خبر عن عرض وتصنيع الدمى في مسرح ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مركز ياس لفن الدمى والعرائس التابع لمسرح ياس، ورشة عرض وتصنيع الدمى، التي أقيمت بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح وجمعية المسرحيين.

وقال عبدالله الشحي رئيس مجلس إدارة مسرح ياس إن إقامة مثل هذه الورش نابع من حرص واهتمام المسرح بجميع أنواع الفنون، مشيراً إلى أن الورشة لاقت إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وقالت مقدمة الورشة فيروز نسطاس خبيرة فن تصنيع وعرض الدمى: «إن هذا الفن يعد من الفنون الجميلة التي لها مكانتها، ويتم تعلمها لسنوات بالجامعات والمعاهد».

وأشارت إلى أنه خلال الورشة التي أقيمت على مدار 12 يوماً، تم تعلم أساسيات ومبادئ صنعها إلى جانب التعرف إلى أنواعها مثل دمى القفاز ودمى ذات الفم المتحرك باستخدام مواد مختلفة.

وأكدت أن هذا النوع من الفنون لا يقتصر على فئة الأطفال فحسب، وإنما مناسب لكل الفئات العمرية كونه يسهم في التأثير بالشكل الإيجابي على السمات الشخصية للفرد.

كانت هذه تفاصيل خبر عرض وتصنيع الدمى في مسرح ياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.