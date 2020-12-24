شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات الأسبوع الأول من «السمالية الربيعي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، أمس، فعاليات الأسبوع الأول من ملتقى السمالية الربيعي، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات عن بعد عبر منصته الرقمية، على أن تتواصل الفعاليات بعد غد، وتستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، بإقامة ورش تراثية منوعة تهدف إلى تعريف الطلاب بالسنع الإماراتي وتعزيز الهوية في نفوس الأبناء، وزرع حب التراث لديهم.

قال راشد خادم الرميثي رئيس قسم شؤون المراكز في نادي تراث الإمارات ومدير الملتقى: «إن برنامج الملتقى يزخر بالعديد من الورش التراثية والثقافية والفنية التي تهدف إلى تعريف الشباب والناشئة بتفاصيل حياة الأجداد وما خلفوه من تراث أصيل والمساهمة في ترسيخ مفاهيم الانتماء والمواطنة الصالحة لدى هذا الجيل المستقبلي الواعد».

وأشاد الرميثي بدور المدربين التراثيين في ترسيخ العادات والتقاليد ونقل خبرات الأجيال إلى الشباب، وتنمية روح الاعتماد على النفس وصقل الشخصية لديهم.

وأفاد الرميثي، بأن الأسبوع الأول للملتقى، تم تخصيصه للمراكز النسائية التابعة لنادي تراث الإمارات وشهدت فعالياته عدة ورش تراثية وفنية وترفيهية، قدمتها المدربات التراثيات من المراكز النسائية؛ إذ قدم مركز السمحة النسائي مجموعة ورش عن إعداد القهوة وصنع الخزام والطبخ الشعبي، أما مركز العين النسائي فقدم ورشاً عن طريقة عمل المسابح المزينة بالطرابيش، وتزيين الحقائب بالحبال، كما قدم مركز أبوظبي النسائي ورشاً عن السنع والخروفة وسكب الألوان.