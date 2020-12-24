شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رحاب عبد الرحيم الغول: تسعير محصول قصب السكر قضيتى الأهم تحت القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة رحاب عبد الرحيم الغول عضو مجلس النواب عن قائمة جنوب الصعيد، وابنة النائب الراحل عبد الرحيم الغول: نأمل أن يكون المجلس القادم قوى، لأنه يمثل كل فئات المجتمع وكل الاتجاهات، مضيفة أن الانتخابات كانت نزيهة بشكل غير مسبوق.

وأضافت فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن تمثيل المرأة الكبير تحت القبة يرجع إلى تشجيع القيادة السياسية التى أعطتها حقها من خلال تمثيلها بنسبة 25% من مقاعد مجلس النواب، وأنا بتوجه للرئيس السيسي بالشكر لأنه أعطى المرأة حقها، ونحن نريد منك المزيد".

وأوضحت الغول، أنها تحمل قضايا الصعيد الذى جاءت منه للبرلمان، خاصة تسعير محصول قصب السكر، لأن هناك نقص غير عادى فى الأسمدة، ما يتسبب فى حصول المزارع على ربح زهيد رغم أن قصب السكر محصول استراتيجى يدخل فى 22 صناعة مثل الكحوليات والأدوية والورق، ولذلك سوف أتبنى تسعير محصول القصب، خاصة وأن والدى النائب الراحل عبد الرحيم الغول تبناه من سنة 71 منذ دخوله البرلمان منذ أن كان السعر 5 و2 جنيه، ووصل به إلى 500 جنيه لدرجة أنه كان يلقب بنائب القصب".

وتابعت: "أول طلب إحاطة سأتقدم به عن مستشفى نجح حمادى، لأن العمل متوقف بها منذ ست سنوات، وهى هامة لأنها تخدم مراكز نجح حمادى ودشنا وفرشوط"، مؤكدة أن الصحة هى أهم شىء والقيادة السياسية مهتمة بها فهناك حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدى وحملات الكبد والعيون.