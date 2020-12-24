شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشهيد مصطفى الخياط بعد تسلم كارنيه مجلس النواب: أتمنى استكمال مسيرة زوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة الدكتورة رضوى إسماعيل، زوجة الشهيد العقيد مصطفى الخياط عضو مجلس النواب: "أتمنى استكمال مسيرة زوجى الشهيد والحفاظ على سيرته العطرة، وأن أكون عند حسن ظن الجميع، وفى المقدمة أسر الشهداء"، مشيدة بالدعم الكامل من قبل القيادة السياسية، متمنية أن تبذل كل جهودها من أجل رفعة الوطن وإعلاء المصلحة الوطنية والعامة للوطن والمواطن.

وأضافت إسماعيل، فى تصريحات لـ"الخليج 365" بعد تسلمها بطاقة عضوية مجلس النواب، أنها ستلتحق بلجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، لاهتمامها بملف الرعاية والحماية الاجتماعية وكل من فقد ذويه خلال الفترة السابقة، وإيمانها بهذا الملف على وجه التحديد، متابعة: الشهداء ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل رفعة هذا الوطن، ونحن نتمنى أن نضحى بوقتنا من أجل رفعة الوطن أيضا وأن نكون عند حسن ظن الجميع".

واستكملت:" الدولة بجميع مؤسساتها لن تنسى أسر الشهداء فى مختلف الاحتفالات والجميع فى ظهرنا، ونتمنى أن نكون على هذا القدر من المسئولية الكبيرة التى منحها لنا الجميع وفي المقدمة منهم القيادة السياسية".

ويذكر أن المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة العامة بمجلس النواب، أكد أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين، فقد قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعى ومنعا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعونى لمجلس النواب، فى الأيام المعلن عنها من (الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء).