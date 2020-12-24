شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة فريدة الشوباشى: "المرأة عندى زى ما قال صلاح جاهين مش كمالة عدد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب الجديد، "إن شاء الله أكون عند حسن ظن المواطنين الذين شرفت بثقتهم، وأتمنى ألا أخذلهم، وأعتبر وجودى بمجلس النواب تتويج لمشوارى، فأنا من أسرة بسيطة".

وأضافت الشوباشى فى تصريحات لـ"الخليج 365": "أنا طول عمرى مع الوطن، أنا من أسرة بسيطة، والمراة عندى مثل الرجل زى ما قال صلاح جاهين البنت زى العدد مش كمالة عدد"، لافتا إلى أن المراة هى التى ربت الجيل الذى خرج فى 30 يونيو وحمى مصر من التشرذم والتفتيت ومن المؤامرة والخيانة التى كانت تحاك ضد بلدها وسوف تظل المراة مع الرجل يعملان لصالح مصر".

وأوضحت، أن كل قضايا الوطن ستكون محور اهتمامها فى البرلمان، ولكن أكثر الموضوعات الملحة بالنسبة لها هى الإعلام والثقافة، لأن الثقافة هى سلاحنا وقوتنا الناعمة، معلنة أنها ستنضم إلى لجنة الإعلام والثقافة، مشيرة إلى أن مجلس النوب يضم كل أطياف المجتمع وكل الأراء، وهذا إثراء للحياة السياسية لأنه سيتم تبادل الأراء، ومن ثم الاستقرار على ما هو لصالح المجتمع.

ويذكر أن مجلس النواب يستقبل على مدى ستة أيام بدأت من الثلاثاء الماضى، أعضاء مجلس النواب الجدد لاستلام بطاقات العضوية، حيث استقبل الثلاثاء نواب قائمة شمال القاهرة، والأربعاء نواب قائمة جنوب وشمال الصعيد، والخميس نواب قائمتى شرق وغرب الدلتا، وتم تخصيص أيام الأحد والإثنين والثلاثاء لنواب الفردى.