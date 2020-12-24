شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد شلبى: التنوع الحزبى بمجلس النواب القادم لم نشهده بالمجالس السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد شلبى، عضو مجلس النواب، إن التنوع الحزبى بمجلس النواب 2020 الذى يمثل كافة الأحزاب، ويشهد تمثيل مشرف للمرأة والشباب، مما سينعكس بدوره على المجتمع، وذلك من خلال وجود أراء مختلفة وأفكار وتوجهات، ولكن فى النهاية يصب ذلك فى مصلحة الوطن والمواطن، فالجميع مجتمع على إعلاء المصلحة الوطنية والتجرد من المصالح الشخصية.

وتابع شلبى فى تصريحات لـ"الخليج 365": "أى قضايا لصالح الوطن والمواطن ستكون أولوية خلال الفترة المقبلة"، لافتا إلى أن حزب مستقبل وطن لديه اهتمام كبير بالمواطن البسيط، وهذا من خلال عمل على مدار السنوات السابقة وجهد الجميع على أرض الواقع، ومن خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وفيما يخص الاقتصاد والإصلاح الاقتصادى فهو جزء من رؤية الدولة 2030 للوصول لمصر أفضل خلال الفترة المقبلة.

ووجه عضو مجلس النواب رسالة للمواطنين بشأن أزمة فيروس كورونا، قائلا:" حافظ على أهلك وبلدك.. الجميع يشاهد الوباء العالمى وتداعياته وكيف ينتشر بالمجتمعات والدول الأجنبية، علينا أن نكون على قدر من المسئولية خلال الفترة المقبلة، ونراعى توخى الحذر حتى نعبر هذه الفترة بسلام".