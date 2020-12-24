انطلاق الدورة التثقيفية المشتركة لأئمة السودان ومصر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

انطلقت صباح اليوم الخميس، بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية فعاليات الدورة التثقيفية المشتركة للأئمة السودانيين وزملائهم المصريين حول مفاهيم الوسطية والاعتدال وقضايا التجديد.

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هذا المعسكر التثقيفي يأتي امتدادًا للدورة التدريبية المشتركة التي تعقد بأكاديمية الأوقاف المصرية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر.

وأضاف، أن المعسكر التثقيفي يهدف إلى جانب ما يتضمنه من محاضرات تثقيفية إلى اطلاع الجانب السوداني على بعض جوانب الحضارة المصرية والنهضة الشاملة في مصر الحديثة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفِي ظل قيادته الحكيمة، حيث يعقب المعسكر التثقيفي زيارة لبعض معالم مدينة الإسكندرية ثم مدينة العلمين الجديدة.