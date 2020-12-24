علي السيد رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة حلوان.. وإسلام لطفي نائبًا له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اختتمت جامعة حلوان، اليوم الخميس تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة انتخابات الأمناء و مساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة بانتخابات الاتحادات الطلابية 2020-2021، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط أجواء تتسم بالشفافية والحيادية.

وقال رئيس جامعة حلوان، إن المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية، تأتي انعكاسًا لوعي الطلاب بحقوقهم في اختيار من يمثلهم في حرية تامة، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة كانت على ثقة فى قدرة طلابها على خوض هذا العرس الديمقراطى وتلك التجربة الديمقراطية وخروج العملية الانتخابية على الوجه الأكمل خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الدكتور حسام رفاعي، أن الجامعة حرصت على توفير السبل والآليات كافة التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم لإتمام انتخابات الاتحادات الطلابية بهذا الشكل المشرف، مشيرا إلى أن دور اتحاد الطلاب هو ربط طلاب الجامعة بإدارة الجامعة وإدارات الكليات ودعم زملائهم بالأنشطة الأكاديمية والأنشطة الطلابية .

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة النتائج كالتالي:

فاز بمنصب رئيس الاتحاد الطالب على السيد الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب، ونائب رئيس الاتحاد الطالب إسلام لطفى بالفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتعليم.

أمين لجنة الأسر الطالب كرم محمد الطالب بالفرقة الثالثة كلية تربية رياضية بنين، و أمين مساعد لجنة الأسر الطالبة نورا جمال الطالبة بالفرقة الثانية كلية التربية الرياضية بنات.

أمين اللجنة الفنية الطالب محمد أيمن الطالب بالفرقة الثالثة كلية هندسة حلوان، وأمين مساعد اللجنة الفنية الطالبة منار سيد بالفرقة الثانية كلية الحقوق.

أمين اللجنة الرياضية الطالب محمد عبد العليم الطالب بالفرقة الرابعة كلية هندسة المطرية، و أمين مساعد اللجنة الرياضية الطالب ممدوح حاتم بالفرقة الثانية كلية تربية رياضية بنين.

أمين اللجنة الثقافية الطالب عمر أحمد بالفرقة الرابعة كلية التربية، أمين مساعد اللجنة الثقافية الطالبة نوران محمد بالفرقة الثانية كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

أمين لجنة الجوالة والخدمة العامة الطالب عمر حمدي بالفرقة الرابعة كلية التجارة وإدارة الأعمال، أمين مساعد لجنة الجوالة الطالب عبدالله أحمد بالفرقة الثالثة كلية تربية رياضية بنين.

أمين اللجنة الاجتماعية والرحلات الطالب إسلام محمد محمد بالفرقة الخامسة كلية الطب، وأمين مساعد اللجنة الاجتماعية والرحلات الطالبة بسنت محمد بالفرقة الثالثة كلية الحقوق.

أمين اللجنة العلمية والتكنولوجيا الطالب إسلام محمد فراج بالفرقة الرابعة كلية التمريض، أمين مساعد اللجنة العلمية الطالب محمود أحمد بالفرقة الثانية كلية هندسة حلوان.

حيث تشكلت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2020-2021 من الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، والأستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، والدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، وراشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا، والطالب أحمد السيد أحمد الطالب بكلية التمريض عضوا.