سلالة جديدة لـ«كورونا» فى نيجيريا

«الفيروس» يسجل 23 طفرة ويصبح أكثر قدرة على إصابة الشباب دون 18 عاماً

كشف مسئول إفريقى بارز وجود سلالة جديدة للفيروس فى نيجيريا، حيث أكد جون نكينجاسونج، رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن تلك السلالة منفصلة عن التى تم اكتشافها مؤخراً فى بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأشار إلى أن التحذير بشأن المتغير الجديد استند إلى تسلسلين أو 3 تسلسلات جينية للفيروس، وقال إن المتغير الجديد فى جنوب إفريقيا هو الآن السائد هناك، حيث تقترب الإصابات المؤكدة فى البلاد من مليون

شخص.

وأعلن وزير الصحة فى جنوب إفريقيا، زويلينى مخيزي، عن «معدل انتشار مقلق» فى ذلك البلد، مع تأكيد أكثر من 14 ألف حالة جديدة فى اليوم، بما فى ذلك أكثر من 400 حالة وفاة.

وقال الدكتور بوب لاهيتا، الأستاذ فى جامعة نيويورك الطبية، ورئيس مستشفى سان جوزيف الجامعي، إن الطفرات فى فيروس كورونا «متوقعة منذ بداية تفشيه، وقد وصل عددها الآن إلى 23 طفرة، ثمان منها حدثت

فى البروتين الخارجى للفيروس. وأشار إلى أن التحور الجديد جعل فيروس كورونا أكثر عدوى لمن هم دون 18 عاماً.

وأوضح البروفيسور لاهيتا أن الطفرات على سطح الفيروس «تمكنه من الالتصاق بفاعلية أكبر بالمستقبلات الموجودة فى خلايا الأنف والفم والعين، مما يجعله أكثر عدوى»، وذكر أن «حياة الفيروسات تقوم على الطفرات والتحورات».

وأضاف البروفيسور لاهيتا، أن بعض الفيروسات «تتحور عدة مرات فى العام الواحد، ومنها فيروس الإنفلونزا، والطفرات المتعددة فى فيروس كورونا قد تجعل كوفيد-19 من الأمراض المتوطنة، مما يعنى أنه سيتطلب لقاحاً جديداً كل عام».

وأكد أن «لقاحى شركتى فايزر وموديرنا سيكونان فعالين ضد الفيروس المتحور، لأن الأجسام المضادة التى يولدانها كافية لمكافحته».