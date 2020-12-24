الأوروبيون والبريطانيون يتوصلون إلى اتفاق تجاري لما بعد بركست

توصل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، وفق ما أفاد مسؤولون من الجانبين، وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنه «تمّ الاتفاق».

وأفاد مسؤول أنه سيكون على الصيادين الأوروبيين التخلي عن ربع الثروة السمكية التي يحصلون عليها حاليًا في المياه البريطانية خلال السنوات الـ5 ونصف المقبلة.

وبموجب الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست الذي تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة، سيتم التفاوض على الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية على أساس سنوي بعد انقضاء الفترة الانتقالية.

تم الاتفاق

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، قائلا عبر تويتر «تم الاتفاق».

ونشر جونسون، وأشار إلى أن الاتفاق سيصب في مصلحة الطرفين على ضفتي المانش، مشددًا على أن بلاده ستبقى حليف أوروبا و«سوقها الأول».

بدورها، أفادت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس بأن الاتفاق سيؤدي إلى «علاقة تجارية قوية» مع بروكسل وشركاء آخرين حول العالم.

متوازن ومنصف

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس أن لندن والاتحاد الأوروبي توصلا إلى «اتفاق جيد ومتوازن» و«منصف» للطرفين، وذلك خلال مؤتمر صحافي.

نتيجة جيدة

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بثقتها من أن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم التوصل إليها بين التكتل ولندن الخميس كانت «نتيجة جيدة».

وقالت في بيان «سنكون قادرين بسرعة على تحديد ما إذا كانت ألمانيا ستدعم نتيجة المفاوضات اليوم»، مضيفة أن حكومتها ستجتمع الاثنين لمراجعة الاتفاقية.

مواصلة البرلمان الأوربي

كما رحب البرلمان الأوروبي بالاتفاق التجاري لما بعد بريكست الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل، لكن رئيسه ديفي ساسولي قال إنه «سيواصل عمله قبل أن يقرر ما إذا كان سيعطي العام المقبل موافقته أم لا».

العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في 15 محطة

- 9 اغسطس 1961

رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان يتقدم بأول ترشيح لبلده للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي سبقت الاتحاد الأوروبي.

- 14 يناير 1963

اعتراض أول من قبل الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول على دخول المملكة المتحدة إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية. وضع فيتو جديد على ذلك في 27 نوفمبر 1967.

- 1 يناير 1973

المملكة المتحدة تنضم إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بالتزامن مع أيرلندا والدنمارك.

- 5 يونيو 1975

67 % من البريطانيين يؤيدون في استفتاء بقاء المملكة المتحدة في المجموعة الاقتصادية الاوروبية.

- 30 نوفمبر 1979

رئيسة الوزراء المحافظة مارجريت تاتشر التي اشتهرت بعبارة «أريد استعادة أموالي»، تطالب بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية. لبى الأوروبيون طلبها في 1984.

-7 فبراير 1992

توقيع معاهدة ماستريخت، المحطة الأساسية الثانية في البناء الأوروبي بعد معاهدة روما التي وقعت في 1957. منحت بريطانيا بندًا استثنائيًّا (أوبت آوت بالإنجليزية) يسمح لها بعدم الانضمام إلى العملة الموحدة.

- 23 يوليو 1993

رئيس الوزراء البريطاني المحافظ جون ميجور ينتزع من البرلمان مصادقة على معاهدة ماستريخت بعدما هدد بالاستقالة.

- 23 يونيو 2016

الناخبون البريطانيون يصوتون من أجل خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. عبر 51,9 بالمئة من الناخبين عن تأييدهم للخروج من الاتحاد في استفتاء نظم بعد فوز المحافظين في الانتخابات التشريعية عام 2015. وبعد هذا الفوز لمعسكر الخروج، استقال رئيس الوزراء المؤيد للبقاء ديفيد كاميرون من منصبه.

- 29 مارس 2017

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست). يفترض أن تستمر هذه العملية سنتين وتنجز عند الساعة 23,00 من التاسع والعشرين من مارس 2019.

- 22 نوفمبر 2018

توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق موقت حول العلاقات بينهما بعد بريكست، بعد أسبوع على تفاهمهما على «اتفاق انسحاب» بريطانيا. وأقر مشروع الاتفاق في 25 نوفمبر خلال قمة استثنائية في بروكسل.

- 15يناير 2019

صوت النواب البريطانيون ضد اتفاق الخروج الذي رفضوه بعد ذلك مرتين. وفي مارس ثم في ابريل، وافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء بريكست ويحدد موعد الخروج في 31 أكتوبر.

- 24 يوليو 2019

بوريس جونسون المحافظ المؤيد لتنفيذ بريكست في موعده مع أو بدون اتفاق، يتولى رئاسة الحكومة خلفا لتيريزا ماي بعد استقالتها.

- 17أكتوبر 2019

بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية يعلنان توصلهما لاتفاق جديد. لكن النواب البريطانيين أرجأوا تصويتهم على النص الذي ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ملزمين رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل إرجاء جديدًا لبريكست الذي حدد هذه المرة في 31 يناير 2020.

فاز بوريس جونسون بغالبية ساحقة في البرلمان بعد هذه الانتخابات (365 نائبًا من أصل 650)، ما مكنه في 9 يناير من إقرار اتفاق الخروج الذي تفاوض عليه مع بروكسل.

-31 يناير 2020

بريسكت يدخل حيز التنفيذ عند الساعة 23,00 توقيت جرينتش. تلي ذلك مرحلة انتقالية حتى 31 ديسمبر 2020، قابلة للتمديد، على لندن وبروكسل أن تحددا خلالها أسس علاقتهما المستقبلية لا سيما على الصعيد التجاري. في يونيو، تؤكد المملكة المتحدة رسميًا رفضها تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد نهاية العام.

- 24 ديسمبر 2020

بعد تمديد المحادثات التجارية مرات عدة، أعلن بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس التوصل لاتفاق قبل أسبوع فقط من نهاية الفترة الانتقالية.