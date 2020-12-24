شباب الصحفيين المصريين تهاجم الناشط المصري "جمال عيد" بسبب دفاعة عن جماعة الإخوان الإرهابية

شنت جبهة شباب الصحفيين المصريين هجوما كبيرا على ناشط السبوبة المصري المدعو جمال عيد الشهير بأبو مسيلمة الكذاب بعد دفاعة المستمر عن المحبوسين في قضايا إرهابية وآخرهم الناشط الوهمي عمرو امام الذي يعمل معة في دكان حقوق الإنسان الذي يديرة تحت مسمى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مؤكدة الجبهة علي ان امام وجهت لة تهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة والحصول على تمويلات وذلك في القضية رقم 855 لسنة 2020 وهذا يؤكد مما لا يدع مجالا للشك أن عيد يبحث فقط عن مصالحة الشخصية بعيدا عن المصلحة العليا لمصر.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: ليس غريبا على جمال عيد الذي صدعنا كذبا وزورا بشعارات وهمية وخطب رنانة عن حقوق الإنسان أن يكون خط الدفاع الأول عن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لأن المقابل كبير باليورو والدولار.

وأضاف طوالة أن الناشط المصري جمال عيد يستغل مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق الشائعات وبث الفتن ونشر الاكاذيب ضد الدولة المصرية في إطار محاولات العملاء والخونة والمتأمرين لتشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.

وطالبت الجبهة بسرعه محاكمة جمال عيد بالقانون حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وسلامة أراضيه.