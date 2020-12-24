وفيات كورونا بأمريكا تتخطى 325 ألفا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 19 ثانية

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 325 ألفا و96 حالة في المجمل، بزيادة 3362 وفاة عن الإحصاء السابق.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقرير، الخميس، إن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 18 مليونا و391 ألفا و571 حالة، بزيادة 221408 حالات جديدة.

ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة عصر الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

وتجاوزت الولايات المتّحدة هذا الأسبوع عتبة ال18 مليون إصابة بعد أسبوع على انطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق في هذا البلد، ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال ديسمبر الجاري.

وفي سبيل تعزيز ثقة الأميركيين باللقاح، تلقّى الرئيس المنتخب جو بايدن (78 عاماً)، الاثنين، على الهواء مباشرة وأمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك المضادّ لكوفيد-19.

وقال بايدن بعيد تلقّيه الحقنة: “أقوم بذلك لأظهر للناس أنّ عليهم أن يكونوا مستعدّين لتلقّي اللّقاح حين يصبح متوافراً. لا داعي للقلق”.

وكان مايك بنس، نائب الرئيس دونالد ترامب، قد تلقّى الجمعة اللّقاح المضادّ لكوفيد-19، ومثله فعل العديد من المسؤولين في الكونغرس.