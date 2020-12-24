رقصة لمسؤول إيراني في مقر عمله كلفته الفصل من وظيفته والاعتقال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 20 دقيقة

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمسؤول إيراني يرقص في مقر عمله، كلفته الفصل من وظيفته بل والاعتقال.

وتداول مغردون إيرانيون، فيديو خلال الساعات الماضية، يظهر فيه مسؤول العلاقات العامة بمكتب بريد محافظة هرمزغان، وهو يؤدي رقصة بين مجموعة من الموظفين.

وأوضح مركز “تفانا” الإيراني لحقوق الإنسان، أن غلام رضا طيبي، قد أدى الرقصة داخل مبنى شركة البريد، وقد انتهى الأمر بفصله عن وظيفته وإلقاء القبض عليه من جانب السلطات.

ولا يعتبر القانون الإيراني الرقص جريمة، إلا أن مسؤولين قضائيين اعتمدوا على القوانين الخاصة بـ “نشر محتوى مبتذل” و”التظاهر بفعل عمل محرم”، في إدانة طيبي.

وقال وكالة “برنا” الإيرانية، أنه بعد فصل طيبي من منصبه الحكومي، صدر مذكرة اعتقال في حقه، الأربعاء.

من جانب آخر، أكد مدير شركة البريد، عبد الله عبدلي، فصل طيبي من منصبه لارتكابه “أعمال وسلوك مخالفة للوائح في مقر العمل”.

يذكر أن ضيوف برنامج في الإذاعة الإيرانية، قد قدموا اعتذارا قبل أيام، بعد أن دعوا الناس للرقص في ليلة “يلدا”، وهو احتفال إيراني بحلول فصل الشتاء.

وقال الضيوف إن مقصدهم كان التخفيف من الضغط الذي تسبب فيه فيروس كورونا، من خلال الدعوة إلى الرقص في المنازل.