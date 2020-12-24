- 1/2
- 2/2
أمريكا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
أعلن وزير الخارجية الأميركية،مايك بومبيو، الخميس، عن بدء عملية تشييد قنصيلة أميركية في الصحراء الغربية بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب عليها.
وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر “يسرني أن أعلن بداية عملية تشييد القنصيلة الأميركية في الصحراء الغربية”.
وعبر بومبيو عن تطلع الولايات المتحدة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمشاركة سكان المنطقة.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بداية الشهر، إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الأراضي المتنازع عليها في الوقت الذي أعلن فيه أن الرباط تعهدت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
كما اعتمدت الولايات المتحدة “خريطة رسمية جديدة” للمغرب تضم الصحراء خلال مراسم أقيمت في السفارة الأميركية في الرباط.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تبدأ تشييد قنصلية لها في الصحراء الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.