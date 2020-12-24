ألمانيا ترصد أول إصابة بـ”سلالة كورونا الجديدة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت ولاية بادن-فيرتمبرج الألمانية، الخميس، عن رصد أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تنتم اكتشافها في بريطانيا .

وجاء الشخص المصاب من مطار هيثرو في لندن إلى فرانكفورت يوم 20 ديسمبر/كانون الأول لزيارة أقاربه وثبتت إصابته بالفيروس فور وصوله.

وذكرت وزارة الصحة في ولاية بادن-فيرتمبرج: “هذه أول حالة معروفة في ألمانيا”.

وأضافت أن ثلاثة من المخالطين للحالة المصابة وضعوا في الحجر الصحي.

ودفعت السلالة الجديدة سريعة الانتشار العديد من الدول إلى وقف حركة السفر مع بريطانيا.

وأكدت سنغافورة، الخميس، أيضا اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة.