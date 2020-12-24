النواب الأمريكي يفشل في رفع إعانة كورونا إلى 2000 دولار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

لم يستطع مجلس النواب الأمريكي أن ينجح في تمرير إجراء من شأنه زيادة المدفوعات المباشرة للأمريكيين تحت مستوى دخل معين إلى 2000 دولار – من مستوى 600 دولار الذي تم تمريره في وقت سابق من هذا الأسبوع -.

وقد حاول الديمقراطيون في مجلس النواب تمرير مشروع القانون بسرعة من خلال طلب موافقة بالإجماع صباح الخميس، لكن الجمهوريين رفضوا الخطوة، تاركين مستقبل حزمة التحفيز البالغة 900 مليار دولار – وما إذا كانت أي تغييرات ستضاف إليها – موضع شك. تم إرفاق حزمة التحفيز هذه بمشروع قانون إنفاق للحكومة الفيدرالية بأكملها، وينتهي الموعد النهائي للتمويل الحكومي يوم الاثنين في منتصف الليل.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن الديمقراطيين سيتحركون الآن لتمرير مشروع القانون في الغرفة بتصويت كامل لصالحه أو ضده في 28 ديسمبر كانون الأول.

وقالت بيلوسي، في بيان “نأمل بحلول ذلك الوقت أن يكون الرئيس قد وقع بالفعل على التشريع المكون من الحزبين والمجلسين لإبقاء الحكومة مفتوحة ولتقديم الإغاثة من فيروس كورونا”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أقر الكونغرس مشروع قانون إغاثة كوفيد الهائل،والذي تضمن ما يصل إلى 600 دولار لجميع الأمريكيين الذين يدفعون تحت مستويات دخل معينة. سيحصل الأشخاص العزاب الذين يكسبون ما يصل إلى 75 ألف دولار على الدفعة المباشرة الكاملة البالغة 600 دولار، وسيحصل الأزواج الذين يكسبون ما يصل إلى 150 ألف دولار على 1200 دولار.

لكن ترامب أشار يوم الثلاثاء إلى أنه لن يوقع على القانون إذا لم يعدل الكونغرس التشريع ورفع شيكات التحفيز “المنخفضة للغاية” البالغة 600 دولار إلى 2000 دولار للأفراد أو 4 آلاف دولار للأزواج.

وقالت بيلوسي: “إذا كان الرئيس جادًا بشأن المدفوعات المباشرة البالغة 2000 دولار، فعليه أن يدعو الجمهوريين في مجلس النواب إلى إنهاء عراقيلهم”.

ورد الجمهوريون على جهود الديمقراطيين اليوم باقتراح لاستخراج جزء من حزمة الإنفاق التي تضمنت المساعدات الخارجية – وهي نطقة هاجمها ترامب بعد أن وافق الكونغرس على مشروع القانون.