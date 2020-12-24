أم لطفلين وزوجة معارض إيراني تلقى مصرعها في سجن إيراني والسبب..

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

لا تزال السلطات الإيرانية تمعن كل يوم في تسجيل أسوأ الأحداث في سجونها تجاه كل من يمتّ بصلة لأي معارض لها.

فناهيك عن الإجحاف الأمني والقضائي في السجون الإيرانية، تشير التقارير عن تسجيل عدد من الوفيات بسبب الإهمال الطبي والصحي الذي يعتري العديد من السجون التي أنشأها نظام ولاية الفقيه ليزج به كل من يخالفه أو لا يذعن لمنظومته

وقد أشار ناشطون أحوازيون إلى أن تقارير حقوقية تحدثت عن وفاة سجينة أحوازية تدعى “مكية نيسي” في سجن سبيدار بمدينة الأحواز بسبب التعذيب والإهمال الطبي.

وأفاد موقع (إيران واير) الإيراني: «وفق الأنباء الواردة، نُقلت سجينة اسمها الأخير نيسي إلى عنبر الحجر الصحي في سجن سبيدار في الأحواز، بسبب المرض، لكنها توفيت بسبب عدم اهتمام مسؤولي السجن بعلاجها»، مضيفاً أن «المرأة الأحوازية اشتكت من ألم شديد منذ الساعات الأولى من نقلها إلى الحجر، وطُلب مراراً نقلها إلى مركز طبي خارج السجن، لكن الحراس رفضوا». ‏

نقلت صحيفة القبس عن الدكتور فيصل المرمضي المدير التنفيذي لـ «المركز الأحوازي لحقوق الإنسان» قوله: إن «عشرات المعتقلات العربيات الأحوازيات يعانين التعذيب النفسي والجسدي من قبل مسؤولي السجون الإيرانية في الأحواز، وآخر ما نتج عن هذا الوضع المأساوي للمعتقلات الأحوازيات وفاة السجينة مكية نيسي في سجن سبيدار في ظروف مأساوية يندى لها جبين الإنسانية».

وتابع مرمضي: «السجينة البالغة من العمر 35 عاماً، متزوجة ولديها طفلان، جرى اعتقالها بمعية شقيقها بعد أحداث العرض العسكري في الأحواز في تاريخ 22 سبتمبر 2018 بذريعة نشاط زوجها المعارض على الأراضي الأحوازية، حيث تعرضت لأبشع أنواع التعذيب من قبل مسؤولي سجن سبيدار لنزع اعترافات ملفقة وغير صحيحة حول نشاطها ونشاط زوجها جول ما حصل خلال العرض العسكري، بينما تنفي نيسي حدوث ذلك جملة وتفصيلاً» بحسب قوله. ‏

وأردف مرمضي: «مسؤولي السجن لم يسمحوا للمعتقلة الأحوازية بأخذ الإجازة الطبية للعلاج، وهذا ما أدى إلى وفاتها في السجن، في ظل صمت المنظمات الحقوقية الدولية والإعلام».