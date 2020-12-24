باكستان تفرج عن المتهمين بقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الخميس، قرارا بالإفراج الفوري عن 4 رجال كانوا متهمين بتدبير عملية اختطاف وقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل العام 2002، بمن فيهم المتهم الرئيس الذي حُكم عليه سابقًا بالإعدام لاتهامه بالتخطيط لعملية القتل.

وكانت المحكمة ذاتها، وهي المحكمة العليا بالسند، قد خففت، في أبريل/ نيسان، حكم الإعدام للمتهم الرئيس وهو بريطاني المولد، ويدعى أحمد عمر سعيد شيخ، وحكمت بتبرئة 3 آخرين لعدم وجود أدلة ضدهم.

ورغم الحكم، أبقت السلطات الباكستانية على الأربعة قيد الاحتجاز لديها خلال الشهور الثمانية الأخيرة، مرجعة ذلك إلى دواعٍ تتعلق بالقانون والنظام.

وجاء في نص الحكم الذي صدر، اليوم الخميس:“يجب إطلاق سراح مقدمي الالتماسات من السجن فور تسلم هذا الحكم، وذلك ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى أو جرى إصدار أي حكم يمنع الإفراج عنهم من قبل المحكمة العليا في باكستان“.

وكانت الحكومة قد طعنت أمام المحكمة العليا في الحكم الصادر، في أبريل/ نيسان، كما تقدم والدا بيرل بالتماس إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد سعيًا إلى إلغاء القرار بتبرئة المشتبه بهم، ولا تزال الطعون أمام القضاء.

وكان بيرل (38 عامًا) مراسلًا لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ عندما اختُطف وهو يحقق في أنشطة متشددين في كراتشي عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. ولاقت قضيته اهتمامًا إعلاميًا إثر نشر مقطع مصور لذبحه بعد أسابيع من خطفه.