البنزرتي: “الموندياليتو” أجمل ذكرى في مسيرتي ومكالة الناصيري سبب عودتي الی الوداد

أكد فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، أنف مكالمة هاتفية مع الرٸيس سعيد الناصيري كانت وراء عودته لتدريب القلعة الحمراء.

وقال البنزرتي، في حوار مع “العربي الجديد “اتصل بي الرئيس سعيد الناصيري، إثر خروج فريق الوداد من الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وطلب مني العودة للفريق، رحبت بالعرض لأني أجد كل الترحاب في المغرب وأشعر براحة لا مثيل لها في هذا البلد، وأنا سعيد جدا بالسمعة التي أملكها هنا، صدقا أشعر وكأني في تونس، فالمغرب بات جزءا مني”.

وفي معرض رده عن سٶال حول أجمل ذكری في مسيرته التدريبية، قال “أجمل ذكرى في مسيرتي التدريبية كانت رفقة الرجاء، لقد بلغنا الدور النهائي لبطولة كأس العالم للأندية وواجهنا العملاق بايرن ميونخ الذي كان يضم في صفوفه حينها 7 لاعبين من الذين توّجوا بعد ذلك بكأس العالم مع ألمانيا سنة 2014، لم أكن أحلم بأني سأحقق ذلك الإنجاز في يوم من الأيام، والحمد لله فإن كل المغاربة يعتزون بهذه النتيجة وليس جماهير الرجاء فحسب”.

ورد البنزرتي عن سٶال حول موقف جماهير الرجاء من انتقاله الی الغريم التقليدي قاٸلا “عند انتقالي للوداد في المرة الأولى لم تكن أغلب جماهير الرجاء سعيدة بتدريبي الفريق المنافس لهم، وكانوا يعبرون عن عدم رضاهم عن هذا الاختيار كلما يلتقونني في شوارع المغرب، لكن مع مرور الوقت اقتنع الأنصار بأن ذلك يدخل ضمن عملي، وأنا أتفهم موقفهم بعد أن عشنا معاً ملحمة كأس العالم للأندية سنة 2013”.