إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 78.8 مليوناً

الخميس 24 ديسمبر 2020

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 78.7 مليون حتى صباح اليوم الخميس.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 78 مليوناً و704 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 44.3 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و730 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.