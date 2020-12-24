شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البحرين تستضيف الأحد المقبل اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة 41 للقمة الخليجية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 8:23 مساءً, 24 ديسمبر 2020 م المناطق - واس تستضيف مملكة البحرين، يوم الأحد المقبل، عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحضيراً للدورة الحادية والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وأوضح معالي وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في تصريح صحفي بثته وكالة أنباء البحرين، أن بلاده تتطلع إلى قمة تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقاً للأهداف المرجوة في المستقبل، مؤكداً أن مملكة البحرين ستتولى رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة بدءاً من يناير 2021م، بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تستضيف الأحد المقبل اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة 41 للقمة الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.