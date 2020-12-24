نتنياهو: دول عربية تتقدم باتجاه السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن هناك دولا عربية تتقدم باتجاه السلام مع إسرائيل.

ولم يكشف نتنياهو الذي تحدث خلال لقاء في منزله بالقدس الغربية مع السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، عن أسماء تلك الدول.

وقال: "يمكن ملاحظة ما يحدث مع الدول العربية التي تقرب البعض منها منا فعلاً، بينما تتقرب دول أخرى الآن، فنلاحظ التغيير الكبير الذي يحصل في دائرة السلام هذه".

وأضاف: "أعتقد بأنه يتعين علينا متابعة هذه السياسة لنشهد انضمام العديد من الدول الأخرى، وبأعداد تزيد كثيرًا عما يتوقعه الناس، وربما في غضون زمن أبكر بكثير مما يتوقعونه".





وتابع نتنياهو: "لقد عاد وفدنا من المغرب أمس، حيث عُقد لقاء رائع مع الملك محمد (السادس) مما يشكل حلمًا يتحقق. إن الشعب اليهودي يتوق إلى السلام، ويصلي لكي يحلّ السلام ويحلم عن السلام".

ومتوجها إلى السفيرة الأمريكية، قال: "لقد بات هذا الحلم يتحقق اليوم بفضل العديد من جهودكم، أي الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس (دونالد) ترامب ودفاعها عن إسرائيل، وعن الحقيقة وعن السلام".





وشارك في اللقاء، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان.

وقال أردان موجها كلامه لنظيرته الأمريكية: "لقد لعبت دورًا حيويًا في تفعيل آلية العقوبات على إيران للتأكد من بقاء العقوبات الضرورية حيز التنفيذ. فأنت تدركين جيدًا بأن إيران نووية تشكل الخطر ليس على إسرائيل فحسب وإنما على العالم بأسره".

وفي غضون أشهر، توسعت دائرة السلام العربي التي دشنتها دولة الإمارات، لتشمل البحرين والسودان ومؤخرا المغرب.