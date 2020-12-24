السودان يبحث الخارطة الأمنية بعد "يوناميد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث السودان، الخميس، الخارطة الأمنية المحلية عقب السحب النهائي للبعثة الأممية "يوناميد" من دارفور غربي البلاد. جاء ذلك في لقاء جمع وزيري الدفاع الفريق يس ابراهيم، والداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس، بالعاصمة الخرطوم. ووفق بيان صادر عقب اللقاء، استعرض الجانبان الخارطة الأمنية بالبلاد، والتحديات الراهنة والتنسيق المشترك لتجاوزها. كما ناقش الاجتماع الترتيبات الأمنية اللازمة ما بعد خروج بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة "يوناميد"، وإنفاذ خطة حماية المدنيين بولايات دارفور (غرب)، وذلك لتحقيق سيادة حكم القانون وحفظ الأمن والاستقرار. ومساء الثلاثاء، أنهى مجلس الأمن الدولي مهام البعثة الأممية عقب أكثر من 13 عاما على تأسيسها. ووافق أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع، على إنهاء مهام البعثة بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في إطار خطة لسحب كامل القوات خلال 6 أشهر، تنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2021.

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