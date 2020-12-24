بومبيو يعلن بدء إنشاء قنصلية أمريكية بالصحراء المغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، بدء عملية إنشاء قنصلية لبلاده في الصحراء المغربية.
وغرد بومبيو عبر حسابه على تويتر بالتأكيد على بدء ممارسة المهام الدبلوماسية الأمريكية فور الانتهاء من إنشاء القنصلية.
وتابع: "نتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإشراك شعوب هذه المنطقة".
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع مرسوم اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.
وقبل 10 أيام، افتتحت البحرين قنصليتها الجديدة في مدينة العيون المغربية، وسط احتفاء رسمي بالحدث التاريخي.
وأصبحت البحرين ثاني دولة خليجية بعد الإمارات تفتتح قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية بالمغرب، والثالثة عربيا بعد الأردن تتخذ قرارا مماثلا.
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