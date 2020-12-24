مي آل خليفة مرشحة العرب لمنظمة السياحة العالمية

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وأفادت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهر أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني تقدم بطلب إلى وزراء السياحة العرب خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي عقد افتراضيا بالمنامة، ولاقى ترحيبا كبيرا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق المجلس الوزاري العربي للسياحة بالإجماع على طلب البحرين دعم المرشحة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار لتولي منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة في شهر يناير المقبل.وأفادت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهر أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني تقدم بطلب إلى وزراء السياحة العرب خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي عقد افتراضيا بالمنامة، ولاقى ترحيبا كبيرا.

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