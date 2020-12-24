46 صاروخا و13 إرهابيا في الأنبار العراقية

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وأفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية بأن الصواريخ كانت معدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار وعدد من الدوائر الأمنية والخدمية فيها، بهدف إشاعة الفوضى والذعر لدى المواطنين.كما ألقت القوات الأمنية القبض في مناطق متفرقة من المحافظة على 13 مطلوبا للقضاء بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وذلك لانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.
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