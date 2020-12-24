السعودية توزع كسوة الشتاء لمحتاجي لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء للمحتاجين في لبنان، حيث وزع أمس 3.168 بطانية و 1.584 حقيبة شتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدن بيروت وصيدا والعيرونية ودده الكورة والبترون، استفاد منها 7.920 فردا.

على صعيد متصل، دشن المركز أمس مشروع توفير الاحتياجات التعليمية بمديريتي ثمود ورماه بمحافظة حضرموت، الذي يشتمل على تقديم 8 معامل حاسوب، وأربعة معامل علوم، ومقاعد دراسية مزدوجة بعدد 147 مقعدا، وحقائب مدرسية مع مستلزماتها عدد 1.668 حقيبة، و32 حقيبة وسائل تعليمية. وأشاد المدير العام لمديرية ثمود بدور المملكة الإنساني بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، تجاه اليمن وشعبه، منوها بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة هذا المشروع التعليمي المهم الذي سيسهم في تأهيل وبناء قدرات الطلاب في التحصيل العلمي.



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