حوثيون يقتلون امرأة أمام أطفالها بدم بارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقدم مسلحون حوثيون بمديرية العدين بمحافظة إب على قتل امرأة بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح داخل منزلها وأمام أطفالها الأربعة أمس بدم بارد، في جريمة جديدة بحق المرأة اليمنية تضاف إلى سلسلة جرائمها وانتهاكاتها الإنسانية منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

وأفاد ناشطون يمنيون بأن مسلحين حوثيين على متن طقم عسكري اقتحموا منزل أحد المواطنين بمديرية العدين فجر أمس، واعتدوا على زوجته، أمام أولادها الأربعة، وأشاروا وفقا لقناة العربية إلى أن الأم نقلت إلى مستشفى العدين، لكنها فارقت الحياة على الفور تاركة خلفها أربعة أطفال، معتبرين تلك الجريمة «وصمة عار في جبين كل يمني لا يقف ضد تلك الميليشيات».

وبحسب المعلومات، فإن المسلحين الحوثيين كانوا يبحثون عن زوج القتيلة بحجة أنه مطلوب بتهمة السرقة، وعندما لم يجدوه في المنزل بعد اقتحامه اعتدوا على زوجته وأطفاله بوحشية أدت إلى موت الأم.

وتناقل الناشطون صورا موجعة للأطفال وهم يربتون على جثة أمهم بعد قتلها في اعتداء وحشي غير مسبوق من قبل ميليشيات الحوثي كما نشروا صورة شكوى من والد المرأة القتيلة، ويدعى علي عبدالكريم العشاري، الذي طالب بتحويل الجثة للطبيب الشرعي لتشريحها.

من جهته، حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني من مخطط (حوثي _ايراني) لإحداث تغييرات ديمجرافية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «إن ميليشيات الحوثي بدعم وتخطيط إيراني تواصل مخطط حوثنة اليمن

عبر محاولة إحداث تغييرات ديمجرافية في التركيبة السكانية والسياسية والاجتماعية، بعد رفض اليمنيين لمشروعها الطائفي وفشلها في السيطرة على البلد وتركيع المواطنين بالقوة والسلاح والإرهاب المنظم» .

وأضاف «هذا المخطط يؤكد مضي ميليشيات الحوثي في محاولة فرض مشروعها الانقلابي، ومحاولة كسب الوقت لاستكمال تأسيس جيش عقائدي مرجعيته طهران، وبناء حزام طائفي حول العاصمة صنعاء، والتغلغل في الدولة والمجتمع، والترويج لفكرها الإرهابي وطقوسها المذهبية المستوردة من إيران». وأكد الإرياني أن هذا المخطط يعكس فداحة التهاون مع الخطر الذي تمثله ميليشيات الحوثي والثمن الذي تدفعه بلادنا وشعبنا كل يوم في ظل صمت المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية في معركة التصدي للمشروع الإيراني وأداته الحوثية، والدفاع عن هوية اليمن وحاضر مستقبل اليمنيين.

على صعيد آخر، أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج اليمني للتعامل مع الألغام كمية جديدة من الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الطرق بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف.

وقال مدير البرنامج العميد أمين العقيلي، إن الفرق الهندسية أتلفت 250 لغما زرعتها ميليشيات الحوثي في الطرق والمناطق الآهلة بالسكان في مديرية خب والشعف، مؤكدا تطهير مناطق واسعة في المديرية وتأمين طرق عدة وفتحها أمام المركبات، ووضع إشارات عليها تؤكد أنها أصبحت آمنة.

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