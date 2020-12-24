ترمب يعفو عن مجموعة ثانية من الأمريكيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عفوا عن مجموعة ثانية من الأشخاص تضم 26 شخصا.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن القائمة تضم اثنين من معاوني ترمب السابقين، وهما بول مانافورت وروجر ستون، بجانب تشارلز كوشنر، والد صهر ترمب ومستشاره، جاريد كوشنر.

يشار إلى أن مانافورت مدان بجرائم ضريبية ومصرفية، وأدين ستون بالكذب على الكونجرس في التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية.

وكان تشارلز كوشنر، وهو قطب عقارات، قد قضى بالفعل حكما يتعلق بجرائم ضريبية، لكن عفو ترمب سيمحو إدانته من السجلات، وأصدر ترمب عفوا الثلاثاء عن 15 شخصا بينهم مساعده السابق في حملته الانتخابية جورج بابادوبولوس.