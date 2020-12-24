أوكرانيا: طهران تكذب.. لم نتلق تقارير حول الطائرة

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وأشار إلى الملحق الـ13 من معاهدة شيكاغو، وقال إنه أجرى مباحثات مع رئيس المكتب الوطني للتحقيق في الحوادث الجوية في أوكرانيا، وإن «الأخيرة لم تؤكد على الإطلاق» وصول تقارير من إيران.وبناء على الملحق الـ13 من معاهدة شيكاغو، يجب على إيران إرسال تقريرها إلى الدول المشاركة في هذه القضية منذ بداية التحقيق في إسقاط الطائرة. وبعد ذلك يعلق الجانب الأوكراني على التقرير ويبعث بتعليقاته إلى طهران.
وقال المسؤول الأوكراني، «المشكلة أننا سمعنا مرات عدة من إيران أن التقرير جاهز وترجمته جارية. صدقوني، لقد سمعت هذا كل أسبوع على مدى الشهرين الماضيين».
كما أضاف، أنه بموجب اتفاقية شيكاغو، يتعين على الحكومة الإيرانية نشر تقرير موقت إذا لم يكتمل التحقيق الفني في غضون عام واحد بعد الحادث.
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