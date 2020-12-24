شكرا لقرائتكم خبر إيران: سلالة كورونا الجديدة ظهرت لدينا في أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران مينو محرز أن بلادها من الممكن أنها شهدت في أغسطس الماضي ظهور السلالة الجديدة من كورونا المعلن عنها في بريطانيا أخيرا.

وقالت محرز «يحتمل أن تكون إيران جربت منذ أغسطس الماضي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، حيث تعاملنا حينها مع طفرة للفيروس».

وأضافت «يحتمل أن يكون ارتفاع معدل الوفيات أخيرا في البلاد بسبب هذه السلالة».