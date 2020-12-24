شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ المسيحيين حول العالم بعيد الميلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، المسيحيين في العالم بعيد الميلاد المجيد. وكتب سموه عبر حسابه على «تويتر»: تهانينا لجميع المسيحيين في العالم بعيد الميلاد المجيد.. أعاده الله على الجميع بالخير والسلام والصحة والمحبة.

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